Бойцы ЦАХАЛ нашли в туннеле в Газе доказательства координации действий ХАМАС с Ираном – Хагари

Армия обороны Израиля во время наземной операции в секторе Газа нашла в туннелях противника доказательства прямой связи и координации ХАМАС и Ирана. В частности, обнаружена документация и наличные деньги.

Об этом 6 февраля сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, глава пресс-службы Армии обороны Израиля. Он заявил, что страна передала разведывательную информацию союзникам для проверки, передает The Times of Israel.

"Мы нашли официальные документы ХАМАС за 2020 год, в том числе подробную информацию о средствах, переведенных из Ирана в ХАМАС и [Яхья] Синвару в период с 2014 по 2020-й. Более 150 миллионов долларов было переведено из Ирана в ХАМАС", – сказал Хагари.

Яхья Синвар является лидером организации ХАМАС в секторе Газа.

"Это еще один пример того, как Иран экспортирует террор на Ближний Восток. Это глобальная проблема", – подчеркнул израильский военный.

Он рассказал, что в том же подземном комплексе бойцы ЦАХАЛ нашли сейф и сумки с более чем 20 миллионами шекелей (5,5 миллиона долларов) наличными. На других объектах террористов по всему сектору Газа военные нашли еще миллионы долларов.

Как писал OBOZ.UA:

– По меньшей мере 31 заложник из 132, удерживаемых боевиками ХАМАС после начатого 7 октября 2023 года нападения на Израиль, погиб. Неподтвержденные данные говорят о том, что минимум 20 других заложников также могли быть убиты.

– Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что за четыре месяца войны в секторе Газа ЦАХАЛ уничтожил большую часть живой силы ХАМАС в анклаве – уже ликвидировано 75% батальонов этой террористической группировки.

– Нетаньяху неоднократно говорил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до полной победы" – пока все задачи операции не будут выполнены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!