В Иране мощный взрыв уничтожил 16 кораблей с оружием, предназначенным для йеменских хуситов. Видео

В Иране 7 января произошел мощный "загадочный взрыв", повредивший 16 кораблей с оружием, предназначенным для йеменских хуситов. Это были суда флотилии Корпуса стражей исламской революции.

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Об уничтожении кораблей сообщила израильская внешняя разведывательная служба "Моссад" на своей странице в соцсети X. Спецслужба Израиля также обнародовала соответствующее видео.

"Загадочный взрыв в Иране: целями стали 16 кораблей. 16 кораблей Иранской революционной гвардии получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении "Моссад".

Как сообщило израильское издание Channel 14, на бортах судов находилось оружие, предназначенное для хуситов. Отмечается, что все 16 кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получили серьезные повреждения. Среди них и разведывательное судно. Этот корабль-шпион помогал планировать пиратские акции хуситов в Красном море.

После войны Израиля и ХАМАСа связанные с Ираном йеменские хуситы вмешались в конфликт и начали атаковать в Красном море торговые корабли на жизненно важных судоходных путях и запуская беспилотники и ракеты по самому Израилю.

Атаки хуситов нарушили 20% морских перевозок в мире и затронули интересы 40 стран.

В частности, 15 декабря снаряд, выпущенный с контролируемой хуситами территории Йемена, попал в грузовое судно "Аль-Джасра", шедшее под флагом Либерии. По предварительным данным, никто не пострадал.

Несколькими днями ранее, 11 декабря, хуситы ударили противокорабельной ракетой по норвежскому коммерческому танкеру в Красном море. Атака вызвала пожар и повреждение, но также обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря йеменские хуситы совершили очередную атаку на гражданские суда в Красном море. Их целью стали два корабля: принадлежащий Норвегии Swan Atlantic и MSC Clara, ходящая под флагом Панамы.

19 ноября стало известно о захвате йеменскими хуситами грузового гражданского судна Galaxy Leader в Красном море. Хуситы заявили, что это судно принадлежит Израилю, однако в израильском правительстве это опровергли.

В совместном заявлении США и 11 союзников предостерегли йеменских хуситов от нападений на корабли в Красном море, пригрозив "ответственностью за последствия". Примечательно, что к заявлению не присоединился Израиль.

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