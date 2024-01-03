США и 11 союзников предостерегли йеменских хуситов от нападений на корабли в Красном море: обещают 'ответственность за последствия'

Двенадцать стран во главе с Соединенными Штатами в совместном заявлении предостерегли йеменских повстанцев-хуситов о последствиях, если они не прекратят нападения на торговые суда в Красном море. Примечательно, что к заявлению не присоединился Израиль.

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Среди стран-подписантов – США, Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Япония, Бахрейн, Бельгия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур и Италия. Заявление опубликовали на сайте Белого дома в среду, 3 января.

В нем страны отметили, что нападения хуситов в Красном море – незаконные, неприемлемые и глубоко дестабилизирующие. Оправданий для преднамеренного нападения на гражданские суда и военно-морские суда быть не может, говорится в документе.

"Пусть наше послание будет ясным: мы призываем к немедленному прекращению этих незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей", – пишут авторы.

В заявлении подчеркнуто, что хуситы будут нести ответственность за последствия, если они "продолжат угрожать жизням, мировой экономике и свободному движению торговли на важнейших водных путях региона".

"Эти нападения угрожают жизням невинных людей во всем мире и представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", — говорится в заявлении.

Напомним, йеменские хуситы 18 декабря совершили очередную атаку на гражданские суда в Красном море. Целью их атаки стали два корабля: принадлежащий Норвегии Swan Atlantic и MSC Clara, который ходит под флагом Панамы.

16 декабря американский ракетный эсминец USS Carney (DDG-64) сбил 14 ударных БПЛА в Красном море. Дроны были запущены с территории Йемена, которая находится под контролем хуситов.

19 ноября стало известно о захвате йеменскими хуситами грузового гражданского судна Galaxy Leader в Красном море. Хуситы заявили, что это судно принадлежит Израилю, однако в израильском правительстве это опровергли.

В США заявили, что за нападения йеменских хуситов на гражданские и военные суда в Красном море несет ответственность Иран. Соединенные Штаты обсуждали вариант военного сопровождения кораблей в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин объявил о проведении в Красном море военной операции "Страж процветания". Он отметил, что эскалация безрассудных нападений йеменских хуситов угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право.

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