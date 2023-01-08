В Иране казнили еще двух протестующих: в ЕС отреагировали

В Иране казнили еще двух участников протестов, осужденных якобы за убийство члена военизированного формирования. В Европейском Союзе подчеркнули, что это еще один признак жестокого подавления иранскими властями гражданских демонстраций.

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Об этом сообщает агентство Mizan и пресс-служба ЕС. По данным следствия, Мохаммад Махди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни 3 ноября во время акции протеста якобы мешали проезду в городе Кередж, грабили, разрушали общественное и частное имущество, а также нападали на правоохранителей.

Их также признали виновными в убийстве 3 ноября Рухоллы Аджамиана, члена добровольческого отряда Басидж Иранской революционной гвардии, в городе Карадж.

Обвиняемые на камеры признали свою причастность к преступлению.

Карами рассказал, что во время демонстрации он увидел лежавшего на земле члена "Басидж", а два или три человека били его по голове камнями и палками. Когда потерпевший пытался сбежать, его преследовало около 30-40 человек, которые бросали в него камни. и били его палками Карами признал, что ударил Аджамиана камнями по голове, когда тот бежал, и еще трижды – когда тот упал.

Со своей стороны, Хоссейни признался, что добил потерпевшего 3-4 ударами в живот ножом.

Суд признал мужчин виновными в убийстве, отклонил апелляции и вынес смертный приговор.

В Европейском союзе в очередной раз призвали иранские власти немедленно положить конец очень плохой практике вынесения и исполнения смертных приговоров протестующим.

ЕС также призывает власти безотлагательно отменить уже вынесенные в контексте протестов недавние смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

"ЕС призывает Иран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран. Основные права, включая право на свободу выражения взглядов и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах", – подчеркнули в пресс-службе Евросоюза.

Напомним, иранские депутаты потребовали жестокого наказания для участников антиправительственных протестов в Иране. Людей, отстаивающих свои базовые права и свободы, в Исламском совете сравнили с ИГИЛ и требовали "возмездия";

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран обратился в Россию за помощью для подавления народных протестов. Власти страны просят у Москвы оборудования для борьбы с беспорядками и учебы.

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