В Иране двое высокопоставленных офицеров КСИР погибли в результате 'утечки газа': что известно

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о гибели в Иране двух своих высокопоставленных офицеров в результате утечки газа. Заявляется, что он произошел в цехе КСИР в провинции Исфахан вечером 28 августа.

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Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty. Еще 10 человек были доставлены в больницу с травмами.

В КСИР назвали имена погибших офицеров – это капитан Моджтабу Назари и подполковник Мухтар Моршиди.

"Не уточняется, повлек ли гибель и ранения взрыв или вдыхание газа", – сказано в сообщении.

В заявлении КСИР также не уточняется, что именно происходило в цеху, где произошел взрыв, и не указывается его точное месторасположение и регион провинции Исфахан, где произошел инцидент.

Иранские власти обычно предоставляют лишь ограниченные подробности относительно таких инцидентов.

Корпус стражей Исламской революции – это военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 конституции страны, она существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.

Власти США, Израиля, Саудовской Аравии, Бахрейна, Канады и Швеции признают КСИР террористической организацией.

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