В Индийском океане свирепствует циклон Белаль: есть погибшие. Фото

Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с приближающимся к островному государству в Индийском океане ураганом "Белаль". Надвигающийся цикл уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи.

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Об этом сообщает L'Express. На острове действует штормовое предупреждение.

Как сообщил на пресс-конференции глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22:00 (21:00 по киевскому времени) в понедельник до 12:00 (11:00 по киевскому времени) во вторник. Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов США) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет разрешено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения.

Газета Mauricien сообщает, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X (Twitter) сообщил, что по его просьбе, на Реюньон отправится министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Я хотел бы заверить всех жителей и избранных представителей, что мы полностью мобилизованы. Наши маврикийские друзья тоже страдают от циклона. Я хотел бы выразить нашу солидарность с ними", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, после потепления в Украине посреди недели снова ударит до -13°С. Однако впоследствии мороз спадет, в некоторых областях будет даже солнечная погода. Уже 18 января страну накроют дожди и придет потепление.

Объявлены также предупреждения об опасных гидрологических явлениях. На реках и водохранилищах Украины (кроме украинской части реки Дунай) возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

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