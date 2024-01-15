В Украину после 'потепления' ворвутся морозы до 13 градусов: синоптики назвали дату похолодания. Карта

В начале новой рабочей недели, 15-16 января, в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов. С небольшой периодичностью будут идти снег, в том числе мокрый, и дожди.

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Посреди недели снова ударит до -13 °С, но в дальнейшем мороз спадет, в некоторых областях будет даже солнечная погода. Такой прогноз на этот период января дают синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 15 января

В понедельник в Украине будет облачно, на западе, севере, востоке и в юго-восточной части местами еще будет снег, а на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем -4… +1 °С, на юге до +6 °С, а в Крыму даже +9 °С. В Карпатах временами снег, местами порывы ветра 25 м/с и метель, днем -2… -7 °С.

Прогноз погоды на 16 января

Во вторник в Украине все еще будет облачно, снег, на юге – мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3… -7 °С в западных, северных и местами восточных областях, -2… -4 °С в центре и -1… +3 °С на юге. Днем средняя температура по стране продержится на уровне 0… +2 °С, с незначительным отклонением в минус на западе, севере, востоке и в центре, а также в плюс на юге.

Прогноз погоды на 17 января

В среду в Украине облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с, днем западный 5-10 м/с.

Ночью в северные, восточные и некоторые центральные регионы Украины ворвется мороз на уровне -9… -13 °С, на несколько градусов меньше он будет в западных и южных областях. Днем преимущественно -2… -4 °С, на крайнем востоке до -6 °С, а на юге в пределах 0… +4 °С.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, ближе к выходным температура воздуха в Украине снова пойдет вверх. На западе, севере и востоке -1… -5 °С ночью и 0… +2 °С днем, все еще будет снежить. На крайнем востоке, юге и в центре страны потеплеет до 0… +5 °С ночью, а днем будет солнечно и от +2 до +11°С.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимы будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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