Вместо снега будут дожди: в Украину после морозов ворвется потепление, синоптик назвала дату. Карта

В первые дни этой недели в Украине ожидается переменная погода. Но уже 18 января страну накроют дожди и придет потепление.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. Как она написала в своем Telegram-канале, уже в четверг "почти вся Украина в дождях, а значит, в теплой, "плюсовой" погоде".

"Завтра, 16 января, в Украине ожидается переменная погода. Морозно, хотя и не слишком, будет на западе, севере и в центре. Ночью -2-6 градусов, днем от 4 мороза до 1 тепла", – написала Диденко.

На востоке и, конечно, на юге ожидается более теплая погода: ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем +2+6 градусов, в Крыму до +7+10 градусов. Осадки пройдут в западных областях (небольшие) и центральной части (ночью и утром), преимущественно мокрый снег и снег.

В южной части - мокрый снег и дождь, днем в Одесской и Николаевской областях прекращение осадков. В восточной части мокрый снег и дождь, умеренные осадки. В северных областях – без существенных осадков.

В Киеве во вторник предполагается умеренно холодная погода с температурой воздуха -2-5 градусов, какие-нибудь серьезные осадки – вряд ли. На дорогах гололедица.

"17 января в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Низкая температура воздуха удержится ночью 18 января. А уже днем 18 января резко потеплеет - до "плюсов" и дождя! Уважаемые метеопаты, держитесь!" – написала Диденко.

По словам синоптика, на этой неделе, похоже, самым холодным будет 17 января и ночь 18 января. А дальше, вплоть до конца и недели и месяца, будет преобладать, с колебаниями, конечно, но теплая воздушная масса.

"Сегодня вне нас уже половина зимы, середина января! Мы уже начинаем что-то хорошее подозревать, а кошки и подавно – высматриваем весенние времена. Какие обязательно будут!" – оптимистично резюмировала синоптик.

Как сообщали синоптики Укргидрометцентра, в начале новой рабочей недели, 15-16 января, в Украине ожидается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов. С небольшой периодичностью будут идти снег, в том числе мокрый, и дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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