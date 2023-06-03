В Индии столкнулись поезда: более сотни жертв и 600 раненых

В городе Баласор в Индии в пятницу, 2 июня, произошла масштабная авария – столкнулись сразу три поезда. По предварительным данным, число погибших превысило 207 человек. Ранения получили более 600 человек.

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Об этом сообщил главный секретарь штата Прадипа Дженна, передает CNN. Количество жертв постоянно растет.

Местные власти заявили, что к месту аварии были отправлены спасательные команды, в число которых входят более 115 машин скорой помощи и несколько пожарных подразделений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших людей. "В этот час скорби мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые поскорее выздоравливают. На месте аварии ведутся спасательные работы, пострадавшим оказывается вся возможная помощь", — написал он.

Издание Hindustan Times проинформировало, что, по предварительным данным, пассажирский поезд, который ехал из Бангалор в Калькутта, столкнулся с еще одним пассажирским поездом и сошел с рельсов. Часть вагонов выбросило на соседние железнодорожные пути, а там на них въехал скоростной поезд сообщением Калькутта – Ченнаи.

Timesofindia пишет, что люди могут быть заблокированы поврежденных вагонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной Индии во время молитвы в храме обрушился пол, вследствие чего десятки человек упали в колодец. Известно по меньшей мере о 35 погибших.