В Индии провалился пол в храме, погибли 35 человек: детали трагедии. Фото и видео

В центральной Индии во время молитвы в храме обрушился пол, вследствие чего десятки человек упали в колодец. Известно по меньшей мере о 35 погибших.

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Несчастный случай произошел в городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, пишет BBC. 14 других присутствующих в храме были спасены, один человек числится пропавшим без вести.

Как сообщили в индийской полиции, трагедия произошла во время молитвенной церемонии, организованной в храме Белешвар Махадев Джулелал по случаю индуистского праздника Рама Навами.

Десятки людей стояли на бетонной плите над колодцем глубиной почти 12 метров, когда она рухнула под их весом.

По данным местных СМИ, храм был построен после того, как около 40 лет назад был засыпан колодец.

Высокопоставленный чиновник Иллаяраджа Т. сообщил каналу ANI, что 18 человек были госпитализированы, два из них уже выписаны.

В спасательных работах задействованы 75 человек, в том числе сотрудники государственных и национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что "чрезвычайно огорчен этим несчастным случаем". Он пообещал компенсацию в размере 500 тыс. рупий (6 тыс. долларов) родным погибших и 50 000 рупий (600 долларов) пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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