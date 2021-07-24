В Индии семья 15 месяцев пряталась от COVID-19 в палатках – довели себя до грани смерти. Фото

В Индии полиция спасла семью, которая почти на 15 месяцев заперлась в палаточном домике в деревне Кадали Андхра-Прадеша. Люди боялись заразиться коронавирусом и довели себя до грани смерти.

По словам местного жителя, три человека в возрасте 30, 32 и 50 лет спрятались, когда один из их соседей умер от COVID-19, пишет ANI. О семье стало известно благодаря волонтеру, который хотел отправиться к ним, чтобы предоставить участок под застройку по государственной программе.

"Семья Чуттугаллы Бенни, его жена и двое детей проживали тут. Они боялись коронавируса и запирались в доме почти 15 месяцев, ограничились домом и заперли его изнутри. Любой волонтер и работник компании приходил в этот дом и обычно возвращался, поскольку никто не отвечал. Недавно кто-то из родственников сообщил, что три человека заперты в здании и их здоровье в плохом состоянии", – рассказал изданию Чоппала Гурунатх.

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Узнав об этом, работники проинформировали правоохранителей. Туда отправился инспектор с командой и спасли их. Отмечается, что их состояние было "плачевным". У людей отрасли волосы и они не принимали душ много дней. Семью немедленно доставили в больницу, где они сейчас проходят лечение. По его словам, они погибли бы, если бы продолжали сидеть там несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Европейское агентство лекарственных средств одобрило для вакцинации детей от коронавируса препарат компании Moderna под названием Spikevax. Прививать им можно подростков в возрасте 12-17 лет.