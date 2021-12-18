В Индии обезьяны из мести убили 250 собак и нападали на людей. Фото и видео

В Индии в деревнях Маджалгаон и Лавел обезьяны из мести убили около 250 собак и начали нападать на людей. Причиной стало то, что стая животных до смерти забила детеныша обезьяны.

Об этом пишет издание The Mirror. Известно, что приматы окружали собак, затаскивали их на крыши и деревья и сбрасывали с высоты. Для многих четверолапых травмы. полученные в результате падения, оказались смертельными (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Местные жители пытались спасти их от обезьян и сами при этом получили травмы.

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В Лавеле приматы практически истребили популяцию собак и переключили свое внимание на детей. Так, они схватили на улице 8-летнего школьника, которого люди смогли отбить, закидав животных камнями.

И дети, и взрослые были вынуждены спасаться бегством от обезьян, сообщает Daily Mail. Оставшиеся в живых собаки пытались их защитить.

Жители деревень обращались за помощью к чиновниками лесного управления и просили их поймать обезьян-убийц. Власти направили туда офицеров, но они не смогли отловить ни одного примата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии в школу забежал леопард. Дикое животное укусило одного ученика, он был госпитализирован.