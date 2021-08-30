В Индии за неделю от загадочной лихорадки умерли 68 человек: появились данные о симптомах

Сильная вспышка новой инфекции зафиксирована в нескольких городах Индии, успевшей привести к смерти 68 людей всего за неделю. По словам врачей, загадочная лихорадка по симптомам схожа с болезнью денге.

Как сообщило издание Times of India, наибольшее число заражений зафиксировано в районах городов Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж. Здесь за последние сутки умерло 12 детей.

Врачи из Фирозабадского медицинского колледжа отмечают, что все пациенты с неизвестным диагнозом страдают высокой температурой под 40 градусов, сильной головной болью, судорогами в мышцах и суставах, тошнотой, опуханием глаз.

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"Моя 4-летняя дочь болела высокой вирусной лихорадкой в ​​течение четырех дней. Мы поместили ее в частную больницу, так как в другом месте не было свободных койко-мест. В субботу она умерла из-за низкого уровня тромбоцитов и высокой температуры", – рассказал житель деревни Сихпур Винод Кумар.

Один из врачей Маниш Асиджа пояснил, что причиной распространения инфекции может стать сильное заболачивание местности, отсутствие культуры гигиены у местного населения. Это создает условия для высокой популяции комаров, которые и остаются главными разносчиками опасных заболеваний, включая и денге.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский Минздрав отказался от поставки индийской вакцины. Глава ведомства Виктор Ляшко пояснил причины такого решения.