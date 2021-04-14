В Индии более 3 млн людей устроили грандиозный фестиваль без соблюдения карантина. Фото и видео

Карина Бондаренко Мир 21:11, 14.04.2021 Обновлено: 21:27, 14.04.2021

Более тысячи человек получили положительный результат теста на коронавирус после участия в крупнейшем религиозном фестивале в Индии.

Около трех миллионов человек без защитных масок и соблюдения других карантинных ограничений искупались в реке Ганг, сообщает Daily Mail. Мероприятие длилось 48 часов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, огромное количество паломников собралось в городе Харидвар, чтобы принять участие в священном празднике.

На этой неделе Индия обогнала Бразилию и стала страной со вторым по величине количеством случаев COVID-19 в мире. Cтрана с населением 1,3 миллиарда человек 14 апреля сообщила о более чем 184 тысячах случаев заражения за последние 24 часа – самом большом росте за один день с начала пандемии. В результате общее число заболевших достигло почти 13,9 миллиона.

Фестиваль в Индии.
dailymail.co.uk
Люди купались в реке.
dailymail.co.uk
Заразились более тысячи паломников.
dailymail.co.uk
Фестиваль прошел без соблюдения карантина.
dailymail.co.uk
Люди были без масок.
dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине эпидемия COVID-19 начинает спадать. Он отметил, что рост количества больных продолжался до начала апреля. Но пока во многих регионах ситуация стабилизируется.

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