В Індії понад 3 млн людей влаштували грандіозний фестиваль без дотримання карантину. Фото і відео

Карина Бондаренко Світ 21:11, 14.04.2021 Оновлено: 21:27, 14.04.2021

Більш як тисяча людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус після участі в найбільшому релігійному фестивалі в Індії.

Близько трьох мільйонів осіб без захисних масок і дотримання інших карантинних обмежень викупалися в річці Ганг, повідомляє Daily Mail. Захід тривав 48 годин (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом, величезна кількість паломників зібралася в місті Харідвар, щоб узяти участь у священному святі.

Цього тижня Індія обігнала Бразилію і стала країною з другою за величиною кількістю випадків COVID-19 у світі. Країна з населенням 1,3 мільярда людей 14 квітня повідомила про більш ніж 184 тисячі випадків зараження за останні 24 години – найбільше зростання за один день із початку пандемії. У підсумку загальна кількість хворих досягла майже 13,9 мільйона.

Фестиваль в Індії.
dailymail.co.uk
Люди купалися в річці.
dailymail.co.uk
Заразилося понад тисячу паломників.
dailymail.co.uk
Фестиваль пройшов без дотримання карантину.
dailymail.co.uk
Люди були без масок.
dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні епідемія COVID-19 починає спадати. Він зазначив, що зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Але поки в багатьох регіонах ситуація стабілізується.

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