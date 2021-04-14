В Індії понад 3 млн людей влаштували грандіозний фестиваль без дотримання карантину. Фото і відео

Більш як тисяча людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус після участі в найбільшому релігійному фестивалі в Індії.

Близько трьох мільйонів осіб без захисних масок і дотримання інших карантинних обмежень викупалися в річці Ганг, повідомляє Daily Mail. Захід тривав 48 годин (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом, величезна кількість паломників зібралася в місті Харідвар, щоб узяти участь у священному святі.

Цього тижня Індія обігнала Бразилію і стала країною з другою за величиною кількістю випадків COVID-19 у світі. Країна з населенням 1,3 мільярда людей 14 квітня повідомила про більш ніж 184 тисячі випадків зараження за останні 24 години – найбільше зростання за один день із початку пандемії. У підсумку загальна кількість хворих досягла майже 13,9 мільйона.

Фестиваль в Індії. dailymail.co.uk

Люди купалися в річці. dailymail.co.uk

Заразилося понад тисячу паломників. dailymail.co.uk

Фестиваль пройшов без дотримання карантину. dailymail.co.uk

Люди були без масок. dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні епідемія COVID-19 починає спадати. Він зазначив, що зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Але поки в багатьох регіонах ситуація стабілізується.