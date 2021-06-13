В Индии автомобиль провалился под асфальт и утонул: момент попал на видео

В Мумбаи (Индия) автомобиль полностью провалился под асфальт и момент попал на видео. Происшествие случилось после сильных ливней, которые сейчас накрывают регион, поэтому грунтовые воды сильно размыло. К счастью, в машине никого не было.

Как стало известно, на этом месте был колодец, который зацементировали, но из-за сильного дождя все сместилось и образовался провал. Об этом пишет издание The Times of India (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полиция – они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Муниципальная корпорация Мумбаи заявила, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Видео дня

На видео видно, как темный автомобиль быстро провалился под асфальт, а затем его поглотила мутная вода. Рядом были припаркованы еще две машины, которые не пострадали.

Напомним, ранее в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек. Первый инцидент произошел на улице Кирилловской, там под землю ушел автомобиль Renault службы такси Uber.

Также в Киеве машина спасателей не доехала на вызов, потому что провалилась под асфальт. Это произошло в Шевченковском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на жилой улице Лондона после сильного дождя возникла огромная яма, в которую провалился припаркованный рядом семейный автомобиль.