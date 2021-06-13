В Индии автомобиль провалился под асфальт и утонул: момент попал на видео

София Ковнир
София Ковнир
Мир
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В Индии автомобиль провалился под асфальт и утонул: момент попал на видео

В Мумбаи (Индия) автомобиль полностью провалился под асфальт и момент попал на видео. Происшествие случилось после сильных ливней, которые сейчас накрывают регион, поэтому грунтовые воды сильно размыло. К счастью, в машине никого не было.

Как стало известно, на этом месте был колодец, который зацементировали, но из-за сильного дождя все сместилось и образовался провал. Об этом пишет издание The Times of India (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На место происшествия сразу же прибыли спасатели и полиция – они приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Муниципальная корпорация Мумбаи заявила, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Видео дня
В Мумбаи (Индия) автомобиль полностью провалился под асфальт

На видео видно, как темный автомобиль быстро провалился под асфальт, а затем его поглотила мутная вода. Рядом были припаркованы еще две машины, которые не пострадали.

Рядом были припаркованы еще две машины, которые не пострадали
Темный автомобиль быстро провалился под асфальт

Напомним, ранее в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек. Первый инцидент произошел на улице Кирилловской, там под землю ушел автомобиль Renault службы такси Uber.

Также в Киеве машина спасателей не доехала на вызов, потому что провалилась под асфальт. Это произошло в Шевченковском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на жилой улице Лондона после сильного дождя возникла огромная яма, в которую провалился припаркованный рядом семейный автомобиль.

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