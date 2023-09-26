В Иерусалиме заявили, что США отменяют визы для граждан Израиля, но есть нюанс: подробности

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что на этой неделе США могут объявить о безвизе для израильских граждан и уже в ноябре для въезда им понадобиться только электронное разрешение. Однако в Вашингтоне такое заявление назвали "преждевременным".

Так, 25 сентября глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что в среду, 27 сентября, США должны объявить об отмене виз, а в четверг, 28 сентября госсекретарь Энтони Блинкен якобы подпишет соответствующее соглашние.

"Это отличная новость для всех израильских граждан. Уже через несколько недель израильтяне смогут посещать США без необходимости длительного ожидания визы в американском посольстве", – сказал Коэн.

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Он также поблагодарил Блинкена и президента США Джо Байдена, а также посла США Тома Найдса и консульский отдел израильского МИДа.

Однако в министерстве внутренней безопасности США 26 сентября заявили, что программа безвизового режима между Израилем и США еще не завершена. В заявлении ведомства отмечается, что выводы израильского МИДа "преждевременны".

После отмены виз граждане Израиля, у которых есть биометрические паспорта, смогут получить разрешение на въезд в США в течение 72 часов после подачи электронного запроса. Такая виза будет действительна до 90 дней, а разрешение – в течение двух лет.

Как известно, в настоящее время в программу безвизового режима США входят 40 стран. Официальный Иерусалим добивался присоединения к ней последние полтора года. Для этого ему пришлось снизить ниже 3% долю отказа при выдаче виз, а также отменить визы для всех граждан США, в том числе палестинцев с Западного берега и сектора Газа.

Кнессет также принял законы о передаче персональных данных граждан Израиля из баз компетентных органов и авиакомпаний структурам нацбезопасности США. В августе американская делегация заявила, что Израиль выполнил условия для безвизового режима.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США и Израиль решили провести крупные совместные военные учения, которые будут сосредоточены на противоракетной обороне и отработке скоординированного удара по Ирану.

– Ранее МИД Израиля решил облегчить въезд гражданам Украины после того, как Киев пригрозил запретить въезд хасидам в Умань на Рош га-Шана и отменить безвизовый режим.

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