Отработают удары по ядерным объектам Ирана: США и Израиль проведут военные учения

Израиль намерен провести несколько крупных совместных военных учений с США. Это случится в ближайшие месяцы.

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Учения будут сосредоточены на противоракетной обороне и скоординированном нападении на Иран. Они проводятся на фоне снижения готовности ВВС из-за протестов добровольцев-резервистов. Об этом сообщает Times of Israel.

В СМИ предполагают, что одно из предстоящих учений подготовит Израиль к потенциальному ракетному удару с нескольких фронтов. В то же время, американские силы перебросят в Израиль большое количество зенитно-ракетных батарей Patriot и других систем-перехватчиков для учений.

Еще одно учение будет моделировать потенциальную совместную израильско-американскую атаку на ядерные объекты Ирана.

По данным СМИ, готовность ВВС Израиля ухудшается, поскольку тысячи резервистов, в том числе сотни пилотов, заявили, что больше не будут выступать добровольцами в знак протеста против планов правительства по реформированию судебной системы.

Для учений американские военные доставят в Израиль большое количество ракетных батарей Patriot класса "земля-воздух", а также других систем перехвата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральное командование США и Армия обороны Израиля начали широкомасштабные учения Juniper Oak 23.2. Они будут проходить в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

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