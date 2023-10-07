В Иерусалиме прямо в мечетях призывают выходить на 'священную войну' против Израиля

В результате резкого обострения военного конфликта между Израилем и террористической правоисламистской группировкой ХАМАС представители мусульманских общин в центре Иерусалима прекратили скрывать свои радикальные намерения. На мечетях столицы в громкоговорители имамы открыто призывают присоединиться к "священной войне" против израильтян.

Об этом сообщают израильские СМИ. Отмечается, что мусульманских мечетей во всем Израиле свыше 70 десятков, около десяти в Иерусалиме.

Это вызвало тревогу среди местного населения, поскольку от первых атак боевиков в нескольких регионов государства пострадали десятки человек. В медицинский центр "Ассаф Харофе" недалеко от Тель-Авивы поступило 17 пациентов. Двое из них в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В медцентре "Каплан" в Реховоте находится 21 пострадавший, двое поступили в тяжелом состоянии, их отправили на операцию. The Times of Israel отмечает, что не во всех больницах есть информация о пострадавших.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Иерусалим подтвердил, что боевики террористической организации ХАМАС проникли вглубь территории страны. Сейчас боевики контролируют 7 израильских общин. Также ХАМАС объявил о минимум 35 израильских военных, которые она захватила в плен. Среди них одна женщина.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю. Страна начинает операцию "Железные мечи".

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