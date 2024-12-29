В Хорватии 29 декабря проходят выборы президента страны. Победитель избирательной гонки может определиться уже в первом туре голосования.

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По данным экзитполов, победу с результатом более 50% голосов может одержать действующий президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами. Об этом сообщает издание Vecernji List.

По данным экзитполов, пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович может одержать победу уже в первом туре выборов с результатом 51,48%.

Его основной соперник, выдвигавшийся от консервативной правящей партии "Хорватский демократический союз" экс-министр страны Драган Приморац, по данным экзитполов, набирает 19,29% голосов.

Еще две участницы гонки – независимая кандидатка Мария Селак Распудич и выдвиженка политпартии Mozemo левого толка Иванна Кекин – набирают около 8% каждая.

Всего в выборах принимают участие восемь кандидатов.

Первые уже официальные результаты голосования центральная избирательная комиссия Хорватии начнет публиковать примерно через час после закрытия участков. В случае если победитель по результатам первого тура не будет определен, во второй раз граждане Хорватии придут на избирательные участки 12 января.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Миланович с самого начала явно лидировал в опросах. Последние перед выборами прогнозы показывали, что он получит около 40% голосов.

Президент в Хорватии не может ветировать принятые парламентом законы, однако он имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. В этих вопросах Миланович и оправдывал свою репутацию одного из главных симпатиков российского диктатора Владимира Путина в Европе.

В частности, он последовательно выступал против военной поддержки Украины. Так, реагируя на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по миротворческой миссии в Украине, Миланович заявил, что не допустит, чтобы хорватские военные принимали в ней участие.

Также он раскритиковал решение Запада, в частности, передать Вооруженным силам Украины танки. Это, утверждает действующий президент Хорватии, только "затянет войну".

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