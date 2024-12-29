В Хорватии 29 декабря будут выбирать президента: есть четкий фаворит, но без второго тура не обойтись

В Хорватии 29 декабря проходит первый тур президентских выборов, в ходе которого определится победитель избирательной гонки или двое кандидатов, которые будут сражаться за президентское кресло во втором туре. Сейчас явным фаворитом считается действующий президент Зоран Миланович, однако он вряд ли наберет абсолютное большинство голосов, чтобы определить исход выборов в первом туре.

Видео дня

Согласно опросам, за президентское кресло с Милановичем будет сражаться кандидат от консервативной правящей партии ХДС Драган Приморац. Об этом сообщает издание Wien News.

Многие аналитики сходятся во мнении, что результат выборов уже решен заранее, хотя второй тур выборов 12 января все еще вероятен. В первом туре участвуют восемь кандидатов, а фаворитом считается действующий президент Миланович.

Действующего главу государства поддерживает крупнейшая оппозиционная партия Социал-демократов, а также несколько более мелких левых и либеральных партий. В ходе предвыборной кампании Миланович представил себя единственным барьером, защищающим страну от полного захвата власти Христианско-демократическим союзом. Президент уже занимал эту позицию как решительную оппозицию премьер-министру Андрею Пленковичу и его политической силе в течение последних пяти лет.

Миланович с самого начала явно лидировал в опросах, но этого будет недостаточно для победы в первом туре. Последние прогнозы предсказывают, что он получит почти 40% голосов, но для немедленной победы на выборах необходимо абсолютное большинство в более чем 50%.

Среди левых избирателей у Милановича есть конкуренция только с одним кандидатом – Иваной Кекин, которая занимает четвертое место в опросах. Опросы предсказывают, что Миланович также одержит явную победу во втором туре выборов.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на дискуссии, которые активизировались в Европе по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Он заявил, что не допустит того, чтобы хорватские военные оказались в Украине.

Ранее сообщдалось, что Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, раскритиковал решение Запада и Германии, в частности, передать Вооруженным силам Украины танки. Это, утверждает он, лишь затянет войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!