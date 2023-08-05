В Грузии в результате оползня погибла украинка, ее ребенок исчез – МИД

В грузинском поселке Шови в результате оползня погибла украинка. Её ребенок исчез – продолжаются поисковые работы на месте происшествия.

Видео дня

Сейчас проверяется информация о возможном нахождении других украинцев на месте оползня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Погибшая украинка находилась в поселке Шови вместе со своим ребенком. Тело женщины удалось обнаружить, а ребенок пропал. Сейчас его поисками занимаются спасатели.

В свою очередь украинское посольство в Грузии установило связь с родственниками погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

По данным грузинских СМИ, всего на месте происшествия найдено 12 тел, однако только шестерых погибших удалось опознать. Пропавшими без вести считаются 24 человека.

На месте происшествия работают около 600 человек, в том числе, спасатели со специальным оборудованием и военные. Им удалось пробиться к разрушенным коттеджам, там же в земле найдены несколько автомобилей. Специалисты предупреждают, что грунт на месте оползня нестабильный, поэтому спасатели попросили волонтеров покинуть место происшествия.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что всем пострадавшим и членам их семей будет оказана необходимая финансовая поддержка.

Напомним, в результате наводнения смыло пешеходный мост в Ивано-Франковске. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает OBOZREVATEL, из-за мощных ливней в Ивано-Франковской области зафиксировано подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений и участков дорог. Из-за повышения уровня воды в местных реках местных жителей из ряда населенных пунктов эвакуируют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!