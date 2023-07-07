В Ивано-Франковске вызванное дождями наводнение смыло пешеходный мост. Фото и видео

В пятницу, 7 июля, в результате наводнения смыло пешеходный мост в Ивано-Франковске. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Вход на переправу запретили.

"Часть пешеходного моста в Пасечную упала после подъема воды в Быстрице", – говорится в сообщении.

Местное издание "GALKA.IF.UA" со ссылкой на руководителя районного управления ГСЧС Василия Мацалака передает, что жертв или травмированных в результате обвала секции пешеходного моста через Быстрицу в Пасечную нет.

На сооружении ощущаются вибрации от высокой воды, поэтому вход на переправу запретили, ее охраняют правоохранители.

Как сообщает OBOZREVATEL, из-за мощных ливней в Ивано-Франковской области зафиксировано подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений и участков дорог. Из-за повышения уровня воды в местных реках местных жителей из ряда населенных пунктов эвакуируют.

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