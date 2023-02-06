В Грузии суд отказал освободить Саакашвили по состоянию здоровья

Городской суд Тбилиси в Грузии отклонил ходатайство адвоката бывшего президента и политического заключенного Михаила Саакашвили об освобождении последнего из тюрьмы. Прошение было основано на критическом, практически необратимом состоянии здоровья заключенного, острой необходимости в госпитализации.

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Об этом сообщили авторы Telegram-канала Спутник Грузия. Адвокаты призвали суд обратить внимание на значительные основания и принять решение об отсрочке отбывания наказания для Саакашвили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под зданием суда на протяжении всего заседания находились сторонники бывшего президента Грузии. Все они убеждены, что политика срочно нужно передать от тюремщиков врачам.

Отрицательное решение судей вызвало волну негодований среди участников акции. Они пришли с плакатами, где написаны слова поддержки Саакашвили, критики государственной власти, а также обещают, что обжалуют постановление суда в Страсбурге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что о критическом состоянии Саакашвили неоднократно высказывался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он убежден, что грузинский политик подвергается пыткам, а его организм уже давно пересек границу истощения.

К властям Грузии об освобождении Саакашвили обращался и президент Зеленский. Он недоумевает, как Тбилиси позволяет такое отношение к одному из главных системных оппозиционеров режиму России во время, когда Путин ведет кровавую войну против Украины.

"Грузия, ее руководство – они за кого сегодня? Они нейтральны или они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как и сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины. И потому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины и тому подобное?" – сказал гарант.

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