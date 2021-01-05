В Грузии родился очень редкий зеленый щенок. Видео

В грузинском городе Ахалцихе родился щенок зеленого цвета.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", цвет его шерсти объясняется высоким содержанием вещества биливердин в плаценте собаки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Щенка назвали Гринчем – в честь зеленокожего персонажа из сказки американского детского писателя Теодора Сьюзи Гайсела "Как Гринч украл Рождество".

Сотрудники местного зоопарка предложили забрать животное, но хозяева решили оставить его себе.

Как сообщал OBOZREVATEL: