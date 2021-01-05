В Грузии родился очень редкий зеленый щенок. Видео
В грузинском городе Ахалцихе родился щенок зеленого цвета.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", цвет его шерсти объясняется высоким содержанием вещества биливердин в плаценте собаки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Щенка назвали Гринчем – в честь зеленокожего персонажа из сказки американского детского писателя Теодора Сьюзи Гайсела "Как Гринч украл Рождество".
Сотрудники местного зоопарка предложили забрать животное, но хозяева решили оставить его себе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью на острове Сардиния в Италии на одной из ферм родился щенок с зеленым мехом.
Ранее в Таиланде родился щенок-мутант. У него был один глаз на голове, "рог" посередине и огромные губы.