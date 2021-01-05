У Грузії народилося дуже рідкісне зелене цуценя. Відео
У грузинському місті Ахалціхе народилося цуценя зеленого кольору.
Як повідомляє телеканал "Руставі 2", колір його шерсті пояснюється високим вмістом речовини білівердин у плаценті собаки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Цуценя назвали Грінчем – на честь зеленошкірого персонажа з казки американського дитячого письменника Теодора Сьюзі Гайсела "Як Грінч вкрав Різдво".
Співробітники місцевого зоопарку запропонували забрати тварину, але господарі вирішили залишити її собі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
восени на острові Сардинія в Італії на одній з ферм народилося цуценя з зеленим хутром.
Раніше в Таїланді народилося цуценя-мутант. У нього було одне око на голові, "ріг" посередині і величезні губи.