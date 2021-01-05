У Грузії народилося дуже рідкісне зелене цуценя. Відео

У грузинському місті Ахалціхе народилося цуценя зеленого кольору.

Як повідомляє телеканал "Руставі 2", колір його шерсті пояснюється високим вмістом речовини білівердин у плаценті собаки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Цуценя назвали Грінчем – на честь зеленошкірого персонажа з казки американського дитячого письменника Теодора Сьюзі Гайсела "Як Грінч вкрав Різдво".

Співробітники місцевого зоопарку запропонували забрати тварину, але господарі вирішили залишити її собі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: