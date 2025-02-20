ХАМАС передаст Израилю тела четырех пленных: среди них могут быть мать с двумя детьми

Израиль ожидает получить тела еще четырех граждан, которые были заложниками террористов ХАМАС с 7 октября 2023 года. Среди них могут быть молодая женщина с двумя маленькими сыновьями, предположительно, погибшими в неволе.

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Обмен состоится в четверг, 20 февраля. Об этом сообщают CNN, а также The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, это предусмотрено первым этапом текущего соглашения о прекращении огня с палестинской террористической группировкой. Согласно нему, тела определенного количества заложников вернут в Израиль на 33-й день прекращения огня. Утром в четверг сотрудники Красного Креста отправились на определенное место в Хан-Юнисе, чтобы забрать их.

Накануне сообщалось, что имена заложников Тель-Авив получит только утром 20 февраля, а тела будут доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы Абу-Кабир каретами скорой помощи Армии обороны Израиля. Семьи жертв проинформируют только после надлежащей идентификации тел. Процесс опознания может занять до 48 часов.

Израильский форум заложников и пропавших без вести семей накануне заявил, что получил "невменяемую новость" о том, что Шири Бибас и ее двое маленьких детей – Ариэль и Кфир, а также пожилой мужчина Одед Лифшиц являются этими четырьмя погибшими заложниками.

Отмечается, что маленькие братья стали самыми известными жертвами терактов 7 октября в Израиле: в возрасте девяти месяцев Кфир был самым маленьким заложником, похищенным в Газе, и самым младшим убитым. Фото его брата Ариэля, которому на момент нападения боевиков было четыре года, часто публиковали местные СМИ в новостях о пленных. Мать мальчиков Шири была похищена в возрасте 32 лет, а отец Ярден был среди тех, кого освободили в начале февраля после 484 дней плена.

Позже на этом же форуме появилось от просьбы семьи Бибас, призвавшей общественность "не чтить память их близких, пока не будет подтверждения после окончательной идентификации тел".

The Times of Israel отмечает, что в текстах соглашения о прекращении огня, опубликованных на сегодня, указано, что человеческие останки вернут только после освобождения заложников на первом этапе.

"Это позволяет предположить, что эта договоренность является частью неопубликованных частей соглашения", – говорится в материале с указанием, что полное условие официально никогда не обнародовалось.

Издание также опубликовало неофициальный график освобождения заложников в течение оставшегося первого этапа соглашения, согласно которому, предварительно:

– 20 февраля Израиль должен получить тела четырех заложников;

– в субботу, 22 февраля, ХАМАС освободит трех живых заложников

– в четверг, 27 февраля, ХАМАС передаст еще четыре тела заложников;

В период с 22 февраля по 2 марта ХАМАС планирует освободить последних трех живых заложников первой фазы, включая Хишама аль-Сайеда и Авера Менгиста, которых содержали в Газе более 10 лет.

В обмен на восемь тел Израиль освободит всех женщин и детей, арестованных в Газе с 7 октября. Медиа информируют, что эти задержанные не участвовали в наступлении ХАМАС или в боях против Израиля, причины их задержания не ясны.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля, боевики ХАМАС освободили трех израильских заложников, как это предполагал первый этап соглашения о прекращении огня с Израилем. Один из освобожденных пленников – россиянин.

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