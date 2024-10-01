В Греции во время отдыха утонули две украинки: в МИД установили их личности

В Греции утонули в море две украинки, находившиеся там на отдыхе. В понедельник, 30 сентября, греческие спасатели на острове Корфу обнаружили их тела. Это мать и дочь в возрасте 52 и 32 лет.

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В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили несчастный случай и установили личности погибших. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на информацию прессслужбы ведомства.

"30 сентября Посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу (Греция) о смерти двух гражданок Украины, произошедшей на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха", – сообщили в МИД.

В пресс-службе отметили, что посольство Украины поддерживает контакт с греческими компетентными органами, медицинским учреждением, в которое были доставлены тела умерших, а также со страховой компанией.

Личности умерших установлены – это гражданки Украины, мать и дочь 1972 и 1992 годов рождения.

Сотрудники посольства установили контакт с родственником умерших в Украине и сообщили о трагедии.

Ситуация находится на контроле посольства Украины, заверили в пресс-службе МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше попал в ДТП микроавтобус с украинцами. Автобус с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика, водитель погиб, остальные пострадали.

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