В Греции из-за лесных пожаров произошел взрыв на складе боеприпасов: жуткий момент попал на видео

В Греции из-за сильного ветра лесные пожары достигли склада боеприпасов. В четверг, 28 июля, там прогремела серия взрывов, местное население эвакуировали, а десятки истребителей F-16 перебрасывают с авиабазы поблизости на другой аэродром.

Видео дня

Мощные взрывы попали на видео. Как сообщают местные СМИ, самый сильный из них произошел в 19:18 по местному времени (и по Киеву), ударная волна потрясла город Волос в 20 км (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Склада, где прогремели взрывы, расположен примерно в 7 км от авиабазы 111-го истребительного авиаполка ВВС Греции в Неа Анхиалосе, хотя лагерь охраняли пожарные машины.

По информации государственного телеканала ERT, на складе находится тяжелое вооружение и материалы, используемые для оснащения истребителей F-16.

"Часть склада боеприпасов в казармах ВВС в Неа-Анхиалосе загорелась, и произошел взрыв", – сказал AFP представитель пожарной службы страны Яннис Артопиос.

Он добавил, что тушить пожар вылетели семь самолетов и три вертолета.

В ВВС Греции заявили, что это место было эвакуировано заблаговременно, о пострадавших не сообщалось.

ERT показало, как некоторые жители и туристы направляются в местный порт для эвакуации морем, другие готовились к отъезду на авто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 июля в Греции разбился пожарный самолет, который занимался тушением лесного пожара. Трагедия произошла на острове Эвбея в Эгейском море.

– В стране уже десять дней бушуют лесные пожары, возникшие из-за аномальных +40 градусов жары. Десятки тысяч человек эвакуировали с островов Корфу и Родоса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!