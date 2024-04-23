В Госдепе США обрисовали путь Украины к победе: содержит три пункта

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен выразил мнение, что реалистичным путем к победе Украины является стабилизация ситуации на востоке страны. Также путем победы станет приближение к Европейскому Союзу и НАТО.

Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве. Джеймс О'Брайен убежден, что важно обеспечить стабильность на востоке, для чего необходимы артиллерия и другие средства военной техники, а также укрепление обороны.

Кроме того, важно убедиться, что сохраняется воля к борьбе – есть люди, готовые защищать страну, а также дестабилизировать российские огневые позиции.

О'Брайен также отметил, что в этом году Украина должна осуществить два важных изменения в своем глобальном статусе, что будет ключевыми шагами к победе Украины.

"Это самые важные элементы. Пока это происходит, в этом году у Украины будет два важных изменения в своей глобальной позиции: Это будет начало переговоров с Европейским Союзом о вступлении и НАТО установит то, что мы назовем мостом, что-то вроде четкого пути к членству в НАТО", – пояснил он.

Политик добавил, что реалистичным подходом к победе Украины является сосредоточение на важных элементах, способствующих стабильности страны и ее приближению к международным союзам, открывающим новые возможности для защиты и развития.

"Я думаю, что это путь вперед. Однако я не буду предрешать, что мой босс и министр обороны решат по поводу окончательной стратегии. Но это то, как я об этом говорил, и я думаю, что это очень реалистичный путь украинской победы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

В ЕС также заявили о намерении оказать большую помощь Украине, а успешное голосование в США было названо четким сигналом для Москвы.

В России одобрение в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню назвали "вмешательством во внутренние дела". В МИД РФ издали, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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