В Госдепе подтвердили, что ЧВК 'Вагнер' пыталась ввезти оружие в Украину из-за Мали

В Государственном департаменте США убеждены, что группа наемников частной военной компании России "Вагнер" пытались организовать тайную закупку военной техники у иностранных поставщиков для войны в Украине. Чтобы обойти западные санкции, боевики намеревались провести ее через третью страну – Мали (государство в Западной Африке).

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Об этом рассказал спикер американского ведомства Меттью Миллер, передает SkyNews. Он заметил, что доказательств у Госдепа по проведению преступной сделки пока нет, но он внимательно следит за ситуацией и продолжает выяснение всех обстоятельств.

"Мы считаем, что "Вагнер" пытается скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования с целью использования его в Украине, в том числе через третьи страны, где они имеют базы", – указал Миллер.

Чиновник добавил, что предварительно нет данных о том, завершена ли сделка и доставлено ли необходимое военное снаряжение российским боевикам. Как только это станет известно Госдепу, информация будет опубликована.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что авторитетное немецкое издание назвало государства, которые помогают Москве обходить европейский санкции. Из них только Армения в течение 2 лет в 4 раза увеличила экспорт в Россию – примерно до 2,5 млрд долларов.