Названы страны, которые могут помогать России обходить санкции: в Spiegel раскрыли детали

Страны - соседи России нарастили закупку различных товаров у Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в саму РФ – в обход санкций.

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Об этом сообщает Spiegel. Отмечается: одна только Армения в течение 2 лет в 4 раза увеличила экспорт в Россию – примерно до 2,5 млрд долларов. В частности, кроме традиционных фруктов, орехов, вина и коньяка, за последний год страна начала экспортировать в РФ:

высокотехнологичные;

промышленные товары всех видов.

В связи с этим, отмечается, доходы немецких компаний от армянского бизнеса значительно выросли. Только в декабре 2022-го они были на 287% выше среднего показателя за 2018-2020 годы.

Нарастили закупку немецких товаров и другие страны. Так:

экспортные доходы немецких компаний от Казахстана выросли на 210% по сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы;

в Кыргызстане прирост составляет аж 1157%.

При этом подчеркивается: изменения в торговых потоках настолько масштабны, что аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заговорили о фактическом создании "Евразийского обходного пути". Имея в виду, что закупаемые этими странами товары потом перенаправляются в Россию, помогая ей таким образом обходить санкции.

Впрочем, отмечают авторы материала, сами представители немецкого бизнеса говорят, что причинами роста продаж в страны - соседи РФ могут быть и другие факторы. В частности:

закупка для внутреннего пользования.

Дело в том, что до полномасштабного вторжения России в Украину многие немецкие компании использовали именно РФ как центр сбыта своей продукции. А уже оттуда товары доставляли, в частности, в Армению и Казахстан. Однако поскольку из-за санкций такую схему реализовать уже невозможно, поставки осуществляются напрямую в эти страны.

Миграция россиян в Армению и Казахстан.

В настоящее время, отмечается, в этих странах увеличивается количество потенциальных клиентов из-за большого количества мигрантов из России.

Впрочем, авторы материала ставят эти объяснения под сомнение. По их словам, вряд ли эти причины могут объяснить такой бум продаж немецких товаров в соседние с РФ страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ЕС уже разработал 11-й пакет санкций против России, однако о его содержании пока неизвестно. При этом ожидается, что G7 ("Большая семерка") также расширит ограничения и уже в мае введет санкции против алмазной отрасли РФ.

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