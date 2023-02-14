В Германии возобновят производство боеприпасов для Gepard, которые предоставили Украине

В Германии возобновят производство боеприпасов для поставленных Киеву зенитных орудий Gepard. Власть страны подписала соответствующие контракты с Rheinmetall (RHMG.DE).

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Такое заявление сделал во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов для Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны", – сказал Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

Известно, что Германия в течение нескольких месяцев пыталась найти новые боеприпасы для зенитных установок Gepard, которые ее собственные военные сняли с вооружения в 2010 году.

Напомним, правительство Германии одобрило поставку 88 единиц танков Leopard 1 в Украину из промышленных запасов, а теперь ведет переговоры о закупке 15 зенитных установок Gepard. Договоренности пытаются достичь с Катаром.

Ранее гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

Отметим, что первые немецкие САУ Gepard прибыли в Украину в августе 2022 года. Эти установки поражают цели на расстоянии до 4 км и считаются лучшими в своем классе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины сбивают с помощью Gepard не только иранские "мопеды", но и российские крылатые ракеты. Во время массированной ракетной атаки 5 декабря украинские защитники выявили ракету, летящую над полем, и уничтожили ее. Зрелищные кадры, зафиксировавшие, как после попадания из Gepard ракета взрывается в небе, а затем падает на землю, украинские защитники показали в тот же день.