В Германии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибший и десятки пострадавших. Фото

Недалеко от немецкого Мюнхена 14 февраля столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб один человек и 14 пострадали.

Об этом пишет Bild. Происшествие случилось около 16:40 по местному времени в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн на маршруте Мюнхен–Бихль (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Движение на участке катастрофы перекрыли, работают спасатели. Отмечается, что сошел с рельс минимум один вагон.

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В результате столкновения известно об одном погибшем – пассажире. Еще 19 человек пострадали, некоторые получили тяжелые травмы. Машинист был зажат обломками.

Напомним, что в марте 2021 года в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Тогда в катастрофе погибли 19 человек и еще 185 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Полтавской области поезд протаранил грузовик. Тогда обошлось без погибших, однако из-за аварии возникла задержка в движении поездов.