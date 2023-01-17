В Германии снова задержали экоактивистку Грету Тунберг во время массовых протестов. Фото

Группа экоактивистов прибыла на край карьера по добыче бурого угля Гарцвейлер с целью протеста. Участники митинга были задержаны полицией, среди них – известная Грета Тунберг.

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Об этом сообщило издание Welt.de. Как известно, девушка уже была ранее задержана за участие в экопротестах.

Несколько сотен демонстрантов собрались возле деревни Люцерат. Среди них была и шведская активистка Грета Тунберг.

Как заявляет источник, по приезде полиции правоохранители для остановки акции протеста использовали дубинки, перцовый баллончик и применяли силу. На некоторых фото можно заметить, как полицейские насильно уносят Тунберг с места событий.

Важно отметить, что это уже второй случай задержания полицией шведской активистки Греты Тунберг. Полиция сообщает, что ее не арестовали, а задержали вместе с другими протестующими для опознания и выяснения обстоятельств.

Причина протеста кроется в том, что, по мнению экоактивистов, разработка угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве Германии в ответ заявляют, что не отказываются от планов полностью прекратить добычу и использование бурого угля к 2030-му году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тунберг поддержала Украину после вторжения российских войск. Все время, пока на украинской территории ведутся военные действия, она выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

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