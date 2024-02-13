В Германии снова напали на украинского подростка: получил травмы головы

В городе Меттман, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, в Германии, произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины. Парень получил тяжелые травмы головы.

Об этом сообщило издание DW. Отмечается, что угрозы для жизни несовершеннолетнего нет.

По данным немецкой полиции, украинец находился в турецком ресторане. Неизвестный мужчина позволял себе ксенофобные высказывания в его адрес, в результате чего произошла ссора. В итоге мужчина ударил подростка по голове неизвестным предметом и сбежал.

Нападающего разыскивает полиция. Правоохранители предполагают, что у него может быть польское происхождение.

Напомним, что это уже второе нападение в Германии на украинцев за последние несколько дней. В минувшие выходные неизвестные убили там 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова из Украины. На парня и его друга Артема Козаченко напали с ножами на улице – вероятно, на национальной почве.

Владимир раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии задержаны убийцы юного украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Личности преступников и их мотивы пока неизвестны, а второй пострадавший наш соотечественник находится в стабильно тяжелом состоянии.

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