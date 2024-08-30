В Германии прогремел взрыв на оборонном предприятии: есть пострадавшие

В городе Тройсдорф утром 30 августа прогремел взрыв на территории оборонного предприятия Diehl Defense по производству взрывчатых веществ. Двое мужчин получили серьезные ранения.

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ЧП произошло около 9:30. На место отправились медики, полиция, пожарные и спасательные вертолеты, передает BILD. По предварительным данным, взрыв произошел внутри здания. Двух сотрудников доставили в медицинское учреждение на геликоптере.

"Пострадавшее здание было значительно повреждено в результате происшествия, поэтому наши экстренные службы больше не могли войти в него. Мы отключили там электричество", – рассказал Ларс Гедель, начальник пожарной части Тройсдорфа.

Предприятие ВПК Diehl Defens управляет двумя дочерними компаниями DynaEnergetics и Dynitec в Тройсдорфе. Последний завод производит в основном детонаторы и воспламенители.

Напомним, что в мае этого года в Берлине сгорело здание Diehl Defense, где производилось в том числе оружие для Украины. 160 пожарных пытались взять под контроль самый крупный пожар в столице ФРГ за последние годы, но здание рухнуло полностью.

Пока что, по данным СМИ, правоохранители Тройсдорфа проверяют версию промышленной аварии на заводе, изготовляющем взрывчатые вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе в Германии на фестивале "Хайфилд" произошло ЧП на колесе обозрения. Одну из гондол охватило пламя, которое моментально распространилось на другие конструкции колеса. Четыре человека получили ожоги, еще один – травмы в результате падения.

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