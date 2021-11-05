В Германии при странных обстоятельствах умер дипломат РФ: тело обнаружили на тротуаре
В Берлине на улице нашли мертвым российского дипломата. Тело 35-летнего мужчины лежало на тротуаре под зданием посольства РФ.
Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Происшествие случилось утром 19 октября, но известно о нем стало только сейчас.
По информации The Insider, погибший – второй секретарь посольства РФ в Германии Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительным данным, Жало выпал из окна четырехэтажного посольства. Прибывшие на место службы экстренной помощи не смогли его реанимировать.
Из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, поэтому на следующий день посольство репатриировало тело в Россию.
В ведомстве заявили, что это был несчастный случай, и отказались от дальнейших комментариев "по этическим соображениям".
Согласно официальному списку дипломатов, Жало был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности заподозрили в нем сотрудника внутренней секретной службы ФСБ России и уличили во взаимодействии с высокопоставленным офицером спецслужбы (вероятно, своим отцом).
Как отмечают журналисты-расследователи, именно Управление по защите конституционного строя ("вторая служба") ФСБ занималось "внесудебными казнями" неугодных в России, в том числе отравлением Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.
Также западные спецслужбы связывают это управление с убийством летом 2019 года в Берлине, когда средь бела дня был застрелен грузинский эмигрант (чеченец).
Ранее OBOZREVATEL писал о результатах расследования отравления российских оппозиционеров.