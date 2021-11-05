В Германии при странных обстоятельствах умер дипломат РФ: тело обнаружили на тротуаре

В Берлине на улице нашли мертвым российского дипломата. Тело 35-летнего мужчины лежало на тротуаре под зданием посольства РФ.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Происшествие случилось утром 19 октября, но известно о нем стало только сейчас.

По информации The Insider, погибший – второй секретарь посольства РФ в Германии Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, Жало выпал из окна четырехэтажного посольства. Прибывшие на место службы экстренной помощи не смогли его реанимировать.

Видео дня

Из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, поэтому на следующий день посольство репатриировало тело в Россию.

В ведомстве заявили, что это был несчастный случай, и отказались от дальнейших комментариев "по этическим соображениям".

Согласно официальному списку дипломатов, Жало был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности заподозрили в нем сотрудника внутренней секретной службы ФСБ России и уличили во взаимодействии с высокопоставленным офицером спецслужбы (вероятно, своим отцом).

Как отмечают журналисты-расследователи, именно Управление по защите конституционного строя ("вторая служба") ФСБ занималось "внесудебными казнями" неугодных в России, в том числе отравлением Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Также западные спецслужбы связывают это управление с убийством летом 2019 года в Берлине, когда средь бела дня был застрелен грузинский эмигрант (чеченец).

Ранее OBOZREVATEL писал о результатах расследования отравления российских оппозиционеров.