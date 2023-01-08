В Германии предупредили попытку теракта: задержан иранец, готовивший химическую атаку

Правоохранительные органы Германии предупредили попытку теракта и задержали предполагаемого исполнителя преступления. Им оказалась 32-летний гражданин Ирана.

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Мужчину подозревают в планировании теракта с применением смертоносных химикатов. Об этом сообщает AP News.

Полиция и прокуратура заявили, что мужчина и еще один человек были задержаны ночью в городе Кастроп-Рауксель, к северо-западу от Дортмунда. В совместном заявлении правоохранителей говорится, что мужчина подозревается в планировании серьезного нападения, мотивированного исламским экстремизмом.

Для совершения преступления подозреваемый намеревался применить сильнодействующие токсины цианид и рицин. Было замечено, что специалисты в защитных костюмах выносили улики из дома мужчины.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа позже заявил, что первоначальный обыск помещений не выявил токсичных веществ. Пока что неизвестно, насколько далеко продвинулись планы нападения и выбрал ли подозреваемый конкретную цель.

В свою очередь издание Bild сообщило, что информация о предполагаемом заговоре поступила от союзной разведывательной службы. Сотрудник службы безопасности Германии заявил, что нет никаких признаков того, что подозреваемый действовал от имени иранского государства. Вероятно, он поддерживал суннитскую экстремистскую группу, которая является религиозным меньшинством в Иране.

Напомним, в немецком городе Дрезден 40-летний мужчина устроил стрельбу на радиостанции. Перед этим он убил свою 70-летнюю мать. Кроме того известно, что злоумышленник вломился в аптеку и захватил там заложников.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Рима в Италии произошла стрельба. В результате погибли три женщины, среди которых была подруга нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони Николетта Голисано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США вооруженный мужчина убил 10 посетителей супермаркета Walmart. Трагедия произошла в городе Чесапик (штат Вирджиния).

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