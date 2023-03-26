В Германии отреагировали на ядерные заявления Путина и намекнули, что тот заврался

В Германии высказались по поводу заявления президента РФ Владимира Путина о намерениях разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Эти заявления в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали "дальнейшей попыткой ядерного запугивания" со стороны государства-агрессора.

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"Аргументы" Путина по распределению ядерных сил НАТО искажают действительность и не могут служить оправданием заявленных намерений, нарушающих международные обязательства Беларуси. Позицию МИД Германии опубликовало издание Bild.

"Заявление кремлевского тирана Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси подверглось критике со стороны правительства Германии. В Министерстве иностранных дел в Берлине в субботу вечером (25 марта. – Ред.) заявили о "дальнейшей попытке ядерного запугивания", – назвало вещи своими именами издание.

В то же время в МИД Германии раскритиковали аргумент Путина относительно того, что США якобы размещают свое ядерное оружие в ряде стран Европы – и это, мол, дает ему право поступать так же.

"Сравнение президента Путина с ядерным обменом НАТО вводит в заблуждение и не может быть оправданием шага, объявленного Россией", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Вдобавок, подобный шаг является нарушением обязательств Беларуси, закрепленных в нескольких международных документах, в которых отмечено, что эта страна будет свободной от ядерного оружия.

Примечательно, что после заявлений Путина о намерениях разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, в Пентагоне заявили, что пристально отслеживают ситуацию и не видят никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.

Вместо этого ICAN (Международная кампания по запрету ядерного оружия) заявила, что размещение российской "ядерки" в Беларуси может привести к катастрофе. План Путина, подчеркнули в организации, представляет из себя "чрезвычайно опасную эскалацию" и повышает вероятность применения такого оружия.

Между тем заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил ядерным апокалипсисом миру. Экс-президент РФ отметил, что угроза ядерного конфликта, по его мнению, не миновала, а наоборот возросла – и продолжает расти пропорционально поставкам западных вооружений в Украину.

"Виновны" в этом, по версии Медведева, уже традиционно страны-члены НАТО, а Россия так сильно хочет "разрешения конфликта мирным путем", что до сих пор мечтает "дойти до Киева и Львова", чтобы "истребить эту заразу".