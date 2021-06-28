В Германии неизвестный напал с ножом на двух человек: оба в тяжелом состоянии
В немецком городе Эрфурт утром в понедельник, 28 июня, произошло нападение с ножом на прохожих. Двое людей 45 и 68 лет оказались серьезно травмированы и госпитализированы службой по оказанию медицинской помощи.
Об этом сообщил пресс-служба полиции федеральной земли Тюрингия. Правоохранители объявили розыск нападавшего.
Как рассказали очевидцы событий, мужчина возрастом 20-30 лет и хорошо говорящий на немецком внезапно достал холодное оружие и начал им хаотично махать, попадая в случайных прохожих. Причин своего поступка злоумышленник не назвал и с пострадавшими явно не был знаком.
Сотрудники полиции призвали простых жителей города оказать помощь в поиске преступника, также для отслеживания его возможного местоположения отправлен вертолет.
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