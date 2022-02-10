В Германии нашли недвижимость родственников Назарбаева на 100 млн евро. Фото и все подробности

Дочь и зять президента Казахстана в 1991-2019 годах Нурсултана Назарбаева, а также связанные с ними фирмы, владеют старинным дворцом, виллами и гостиницами в Германии. В элитную недвижимость были вложены более 100 миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании DW. Внутреннее убранство дворца Зеелах в Баден-Бадене составляют фрески, роскошные люстры, потолки из ценных пород дерева, искусная лепнина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 19-м веке дворец был летней резиденцией известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Новые хозяева из Казахстана, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном видно даже на снимках из космоса.

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Обустройство поместья длилось почти десятилетие и завершилось два года назад. Его стоимость оценивают в 60 миллионов евро.

"Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро", – поделился один из причастых к реконструкции.

Кроме поместья Зеелах, казахам принадлежат еще три объекта недвижимости в регионе, в том числе два исторических памятника – построенная в начале ХХ-го века в стиле историзма вилла известного архитектора Густава Штро в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхее.

"Все это принадлежит членам одной семьи. Той самой семьи, если вы понимаете, о чем я", – сказал собеседник издания, некогда работавший в структурах казахстанских инвесторов в Баден-Бадене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Назарбаев через принадлежащие ему благотворительные фонды якобы владеет активами на миллиарды долларов. Это отели, фабрики, банки, самолет и другое имущество.

Все его состояние в объединении журналистов-расследователей OCCRP оценили в $8 млрд. В расследовании они уточнили, что формально Назарбаев не является владельцем таких состояний, но поскольку он учредитель этих организаций, то вероятно контролирует и активы.

18 января Назарбаев впервые после массовых протестов по всей стране выступил с публичным обращением. Он заявил, что не покидал пределы Казахстана, а также рассказал, как ему удалось улучшить жизнь жителей во время президентства.