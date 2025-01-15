Бронемашины, снаряды и дроны: Германия передала Украине новую партию военной помощи

В Германии объявили о передаче нового пакета военной помощи для Украины. Среди прочего наши Силы обороны получили боеприпасы разных калибров, дроны и бронированные машины.

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Об этом сообщили на сайте немецкого правительства. Отмечается, что нашим военным было передано 20 защищенных против мин транспортных средств MRAP.

Что еще вошло в этот пакет помощи:

– боеприпасы для основных боевых танков Leopard 1;

– 14 000 155-мм артиллерийских снарядов;

– 19 000 122-мм снарядов;

– 11 000 120-мм мин;

– 495 штурмовых винтовок HK 416;

– 600 ударных БПЛА HF-1;

– разведывательные беспилотники разных типов: 50 единиц Vector с запчастями, 46 RQ-35 Heidrun и 43 Songbird.

Из Германии также прибыло снаряжение для украинских военных: бинокли, одеяла, жгуты, окклюзионные повязки.

В ФРГ сообщили, какое вооружение готовится к передаче Украине. Это, в частности, дополнительные БМП Marder, БТР АіТО30 (БМП РКТ-30 с мобильным центром управления огнем), MRAP и колесные гаубицы RCH 155.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр обороны Борис Писториус передал Вооруженным силам Украины новую колесную гаубицу RCH 155 для усиления артиллерии. Она стала первой из 54 гаубиц, заказанных для Украины, ее символично принял посол Украины Алексей Макеев.

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