В Германии авто влетело в толпу людей: есть жертвы и пострадавшие. Фото и видео

В городе Мангейм (Германия) автомобиль на большой скорости въехал в толпу. В результате инцидента 25 человек получили травмы, два человека погибли.

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На месте работают экстренные службы, в том числе полиция, спасатели и медики. Правоохранители призвали граждан избегать движения в центре города в связи с полицейской операцией.

Очевидцы видели черный внедорожник, на большой скорости ехавший с парадной площади в сторону водонапорной башни и врезавшийся в группу людей.

Несколько человек получили серьезные ранения. Предварительно известно о 25 пострадавших.

Немецкие СМИ сообщили, что на месте происшествия были видны завалы. Сначала газета Mannheimer Morgen писала об одном погибшем, но впоследствии Bild сообщила о двух жертвах.

В центре города проводится масштабная полицейская операция, сообщили правоохранители, не прибегая к подробностям. При этом несколько мостов были заблокированы "вооруженной до зубов полицией".

Официального подтверждения в отношении погибших и пострадавших пока нет. Однако отделение интенсивной терапии университетской больницы Мангейма объявило чрезвычайную ситуацию из-за большого количества пострадавших.

20 Minuten пишет, что в последние недели в Германии произошло несколько нападений, когда транспортные средства въезжали в толпу. В декабре в Магдебурге шесть человек погибли, когда 50-летний врач на своем автомобиле проехал через рождественскую ярмарку. В середине февраля в Мюнхене мужчина въехал в группу демонстрантов, в результате чего погибли молодая женщина и ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, религиозному фанатику так называемого "Исламского государства", совершившего резню в немецком городе Золинген, Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинение. Три пункта касаются совершенных убийств и десять – покушения на убийство. Также нападающего обвиняют в членстве в террористической организации за границей.