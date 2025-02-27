Религиозному фанатику, устроившему резню в немецком Золингене, выдвинули обвинения: все подробности дела

Религиозному фанатику так называемого "Исламского государства", совершившего резню в немецком городе Золинген, Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения. В обвинении три пункта касаются совершенных убийств и десять – покушений на убийство. Также нападающего обвиняют в членстве в террористической организации за границей.

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Нападение по религиозным мотивам в городе Золинген произошло в августе прошлого года, напомнила прокуратура ФРГ. 25 августа нападавший, гражданин Сирии Исса Аль Х., был арестован.

Указанные обвинения уже предъявлены Сенату по вопросам государственной безопасности Высшего регионального суда Дюссельдорфа.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа 2024 года в Золингене мужчина в центре города напал с ножом на прохожих. Из-за нападения погибли три человека. Еще десять человек получили ранения.

Причем трагедия произошла во время празднования 650-летия города, когда тысячи отдыхали и праздновали.

Как утверждают прокуроры, Исса Аль Х. "решил совершить нападение на якобы неверных" на городском фестивале в Золингене, потому что "рассматривал людей как представителей западной формы общества, которую он отвергал". Также нападающий "хотел отомстить за военные действия западных государств", отметили в прокуратуре (очевидно, имеется в виду война в Сирии).

Готовясь к нападению, исламист связался с помощью мессенджера с другим, "неизвестным членом ИГ". Он получил моральную поддержку и "уверение, что ИГ возьмет на себя ответственность за поступок и использует его для своей пропаганды".

После этого Исса Аль Х. снял видео, как он зачитывает клятву верности ИГ и объявляет о своих действиях. Это видео нападавший переслал вышеупомянутому "неизвестному члену ИД".

"Через несколько минут обвиняемый ушел на городской праздник. Там он неоднократно намеренно наносил ножом посетителям удары в область шеи и верхней части тела, преимущественно сзади. Три человека погибли, еще десять получили ранения, некоторые из них тяжелые. На следующий день ИГ объявила, что атаку совершил ее член", – рассказали прокуроры ФРГ.

Напомним, как другой исламист, мужчина с американской визой, совершил теракт в израильском Тель-Авиве, на рыночной улице Нахалат Биньямин. Он также напал на прохожих с ножом и успел ранить четырех человек. Но этого нападавшего ликвидировали местные жители еще до прибытия правоохранителей.