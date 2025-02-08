В Финском заливе повреждены два российских кабеля связи: соединяли Санкт-Петербург и Калининград. Карта

В субботу, 8 февраля, в Финском заливе были повреждены два российских кабеля связи. Конкретно они соединяли Санкт-Петербург и Калининград.

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Об этом сообщила береговая охрана Финляндии в соцсети Х (Twitter). В компании также отметили, что причиной стал внешний фактор.

"Береговая охрана Финского залива осуществляет мониторинг выполнения закона об условиях эксплуатации СЭЗ в Финском заливе, где судно РФ ремонтирует поврежденный российский кабель", – говорится в сообщении.

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По данным Yle, повреждены два кабеля. Оба принадлежат "Ростелекому". Один из кабелей под названием Балтика сейчас ремонтирует российский корабль.

Менеджер по подготовке в Министерстве занятости и экономики Кари Клемм рассказал изданию, что два кабеля, пролегающие между Санкт-Петербургом и Калининградом, оборвались в Финском заливе. Об их неисправности в министерстве сообщили еще 27 декабря.

По оценкам Клемма, работы по ремонту кабеля будут длиться около недели в зависимости от погодных условий. Впрочем, он не прокомментировал, связаны ли повреждения российских кабелей с обрывами кабелей в Финском заливе на Рождество.

По данным министерства, протяженность кабеля "Балтика" составляет около 1000 километров. Финская зона имеет примерно 377 км кабеля.

Как напомнили в Вооруженных силах Украины, в декабре 2024 года в этом же месте были повреждены подводные кабели, соединяющие Финляндию и Эстонию. Среди главных подозреваемых – Россия.

"В эту игру можно играть вдвоем", – иронически резюмировали в ВСУ, имея в виду, что страна-агрессор не раз проводила подобные диверсионные мероприятия в Балтийском море.

26 января стало известно об очередных повреждениях на дне Балтийского моря. На этот раз произошел обрыв подводного волоконно-оптического кабеля, принадлежащего Латвийскому радио (LVRTC). Известно, что кабель находится на глубине более 50 метров. Поэтому окончательные причины и характер повреждения определят только после начала ремонтных работ.

31 января полиция Норвегии, по требованию латвийских властей, задержала судно Silver Dania по подозрению в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Сам корабль зарегистрирован в Норвегии и принадлежит норвежцам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса. Соответствующее решение связано с произошедшим 25 декабря разрывом кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией.

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