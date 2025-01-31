В Норвегии задержали судно, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией: подробности

Полиция Норвегии по требованию латвийских властей задержала судно Silver Dania по подозрению в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Сам корабль зарегистрирован в Норвегии и принадлежит норвежцам.

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Об этом сообщает NRK. Известно, что весь экипаж с 11 лицами на борту состоит из граждан России.

По словам заместителя начальника полиции Эйнара Спарбоэ Лиснеса, прокуратура Латвии подозревает судно в причастности к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море, которое произошло в минувшие выходные.

"Поступил судебный запрос, и мы получили постановление суда на обыск судна. Весь экипаж из одиннадцати россиян. И экипаж, и судоходная компания сотрудничали с полицией и добровольно отправились в Тромсе", – сказал Лиснес.

В частности, прокурор полиции Ронни Йоргенсен утверждает, что судно было доставлено с помощью корабля береговой охраны KV Bison.

"Мы получили запрос от латвийских властей о том, чтобы мы провели следственные действия на этом корабле, и сейчас у нас на борту есть следователи, которые обыскивают корабль", – говорит он.

Есть подозрение, что на борту судна может находиться лицо, причастное к повреждению кабеля в Балтийском море. В свою очередь, владелец судоходной компании Тормод Фоссмарк, которому принадлежит корабль, сообщает, что Silver Dania плыла возле Готланда в тот момент, когда трос был уже поврежден.

"В воскресенье я связался с Норвежским морским управлением и Министерством иностранных дел и сказал им, что они могут провести исследование лодки… Мы согласились, чтобы нас отвезли в Тромсе на обследование. Мы ожидаем проверки по этому вопросу", – отметил он.

По словам Фоссмарка, судоходная компания сотрудничает с властями, в том числе всех членов экипажа опрашивает полиция.

"Мы надеемся, что в скором времени мы сможем получить разъяснения по этому поводу. Мы плывем со стабильной скоростью 13 узлов и ни разу не становились на якорь. Это было бы видно в данных AIS, будь у нас якорь", – сказал он.

В то же время прокурор полиции отметил, что расследование будет охватывать как общие судебно-медицинские экспертизы, так и цифровые исследования.

"Мы также опрашиваем экипаж на борту. Это одно из нескольких судов, подозреваемых в причастности к этому, говорит прокурор полиции", – подчеркнул он.

Он добавил, что в настоящее время не может разглашать детали об объеме расследования или конкретных следственных действиях, которые планируется осуществить.

Напомним, 26 января стало известно об очередных повреждениях на дне Балтийского моря. На этот раз произошел обрыв подводного волоконно-оптического кабеля, принадлежащего Латвийскому радио (LVRTC). Известно, что кабель находится на глубине более 50 метров. Поэтому окончательные причины и характер повреждения определят только после начала ремонтных работ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Балтийском море будет дежурить больше кораблей Североатлантического альянса. Соответствующее решение связано с разрывом кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией, произошедшим 25 декабря.

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