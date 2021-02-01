В Европе вспыхнули массовые протесты против карантина. Фото и видео

В странах Европы прошли протесты против карантина. В воскресенье, 31 января, на улицы столицы Австрии вышли около 5 тысяч людей, также митинги с требованием отменить жесткие ограничения охватили Бельгию, Нидерланды и Венгрию.

Массовые демонстрации сопровождаются беспорядками, задержаниями и нарушением карантинных мер. Подробнее – далее в OBOZREVATEL.

Полиция Брюсселя арестовала 488 участников протестов, сообщает 31 января Le Soir.be. Несмотря на запрет проведения акций протеста, на демонстрации вышли несколько сотен человек.

Среди арестованных было много футбольных фанатов. Задержанные были освобождены в этот же день, однако у многих полиция нашла ножи, петарды и зажигательные смеси.

Как известно, власти Бельгии ужесточили карантин с 27 января. Помимо запретов на все массовые мероприятия, в том числе религиозные, посещение баров и ресторанов, до 1 марта в стране действует запрет на необязательные заграничные поездки.

Среди сотен людей, которые вышли на протесты против карантина в воскресенье, 31 января в Будапеште, присутствовали сотрудники ресторанов. Как сообщает Reuters, около 100 заведений планируют открыться в понедельник, несмотря на то, что правительство ужесточило штрафы за нарушение карантина до 16,9 тысячи долларов США.

Также среди ограничений, введенных в Венгрии, – ночной комендантский час, закрытие средних школ, ресторанов и кафе, за исключением еды на вынос.

В центре Амстердама собрались около 200 протестующих против карантина, сообщает "Укринформ". 30 из них были задержаны. Также митинги с участием около 400 человек проходят в Апелдорне. Предприниматели просят митингующих не уничтожать и не грабить их магазины.

Протесты в стране, которые привели к массовым погромам и беспорядкам, начались после введения с 23 января комендантского часа с 21:00 до 4:30. В это время выходить на улицу позволено только, например, на работу или для выгула собаки.

В Вене 31 января вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией. В центре столицы Австрии собрались около 5 тысяч противников карантина. Участники демонстрации требовали отставки федерального канцлера Себастьяна Курца.

Массовые протесты спровоцировало ужесточение властями карантина, который будет действовать по крайне мере до 7 февраля. Так, с 25 января в стране обязательны социальная дистанция не менее двух метров и ношение респираторов класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Израиле штраф за нарушение карантина подняли в два раза. Это предусмотрено новым законом, который Кнессет принял на фоне массового нарушения локдауна ультраортодоксальными евреями.