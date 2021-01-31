В Вене противники карантина устроили массовые беспорядки и столкновения с полицией. Фото

В столице Австрии Вене противники карантина вышли на протесты против ужесточения введенных властью ограничений.

Так, несмотря на запрет массовых мероприятий и демонстраций, который объявила полиция города на выходные, в центре Вены около 12 часов дня в воскресенье, 31 января, по предварительным данным, собрались около 5 тысяч протестующих. Митинги сопровождаются беспорядками и задержаниями, сообщает Austria-Today.ru.

Как сообщается, участники демонстрации требуют отставки федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Они скандировали "Курц должен уйти"; в числе протестующих присутствовали правые экстремисты.

По состоянию на 13.10 по местному времени полиция разогнала демонстрацию из-за несоблюдения карантинных мер. При этом были зафиксированы случаи нападения на журналистов. Во время столкновений с полицией некоторые участники демонстрации были задержаны.

Как известно, волну протестов в Австрии спровоцировало введение властями ужесточенного карантина, который будет действовать до 7 февраля.

В частности, с 25 января обязательны социальная дистанция не менее двух метров и ношение респираторов класса FFP2 вместо масок в магазинах и общественном транспорте.

С 8 февраля в Австрии должны открыться розничные магазины и музеи при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. Также после каникул начнется очное обучение в школах Вены и Нижней Австрии, в других федеральных землях – с 15 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспорядки из-за локдауна вспыхнули в Нидерландах и Дании. А во время протестов в Амстердаме 26 января прогремел взрыв.