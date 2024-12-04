В Европе стало больше противников членства Украины в НАТО: какая страна против и почему

К списку стран, которые не поддерживают членство Украины в НАТО, добавился Лихтенштейн. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел княжества Ксавье Беттель во время встречи с коллегами в Брюсселе.

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"Я считаю, что членство (Украина – Ред.) в НАТО снова принесет напряженность", – сказал он. Об этом пишет Der Spiegel.

По мнению Беттеля, если бы страна, на которую напала Россия, стала членом НАТО, сразу возникла бы возможность появления новых конфликтов.

С другой стороны, глава МЗС Лихтенштейна поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

Отметим, что, как писало ранее французское издание Le Monde, против приглашения Украины в НАТО также выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

В то же время Франция и Британия настаивают на том, чтобы пригласить нашу страну в Альянс. Украина, как и любое другое государство, может быть принята в НАТО только при условии согласия всех нынешних 32 стран-членов.

Что касается Люксембурга, добавим, что в этом году Украина подписала с ним соглашение о безопасности. Также Люксембург присоединился к Коалиции дронов и стал 17-й страной в этой инициативе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег по НАТО предоставить Киеву приглашение вступить в Альянс по результатам встречи глав МИД стран-членов блока. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не следует воспринимать как эскалацию.

– Высокопоставленный дипломат НАТО спрогнозировал, что для достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО потребуются недели и месяцы. Поэтому на встрече на уровне глав МИД Альянс вряд ли прислушается к призыву о приглашении Украины вступить в блок.

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